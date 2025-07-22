Оперативники нагрянули с обысками к брянскому вице-губернатору Симоненко

Правоохранительные органы приступили к проведению обысков у заместителя губернатора Брянской области Николая Симоненко. Мероприятия проходят как по месту жительства чиновника, так и на его рабочем месте.

Речь идёт о расследовании уголовного дела, связанного с фортификационными сооружениями в приграничном регионе. По словам источника, на данный момент официального процессуального статуса у Симоненко нет.

По данным «Известий», обыски могут быть связаны с расследованием дела о о хищениях при строительстве укреплений в приграничных районах. В следственных действиях принимают участие сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, а также представители Федеральной службы безопасности. Николай Симоненко отвечает за курирование нескольких ключевых направлений в регионе, включая департамент строительства, управление архитектуры и градостроительства, а также Государственную строительную инспекцию Брянской области.