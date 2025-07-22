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Регион
22 июля, 06:49

Оперативники нагрянули с обысками к брянскому вице-губернатору Симоненко

Николай Симоненко. Обложка © Правительство Брянской области

Николай Симоненко. Обложка © Правительство Брянской области

Правоохранительные органы приступили к проведению обысков у заместителя губернатора Брянской области Николая Симоненко. Мероприятия проходят как по месту жительства чиновника, так и на его рабочем месте.

Речь идёт о расследовании уголовного дела, связанного с фортификационными сооружениями в приграничном регионе. По словам источника, на данный момент официального процессуального статуса у Симоненко нет.

По данным «Известий», обыски могут быть связаны с расследованием дела о о хищениях при строительстве укреплений в приграничных районах. В следственных действиях принимают участие сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, а также представители Федеральной службы безопасности. Николай Симоненко отвечает за курирование нескольких ключевых направлений в регионе, включая департамент строительства, управление архитектуры и градостроительства, а также Государственную строительную инспекцию Брянской области.

В Ленобласти прошли обыски в четырёх отделах полиции из-за взяток от бизнесменов
В Ленобласти прошли обыски в четырёх отделах полиции из-за взяток от бизнесменов

Ранее Life.ru рассказывал, что оперативники провели обыск в квартире главы МХАТ Владимира Кехмана. Он проходит свидетелем по делу о растрате бюджетных денег, которые выделялись для реконструкции театральной сцены.

Владимир Озеров
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