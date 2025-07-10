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10 июля, 11:39

В Ленобласти прошли обыски в четырёх отделах полиции из-за взяток от бизнесменов

Mash на Мойке: В четырёх отделениях полиции Ленинградской области провели обыски

В четырёх отделах полиции Ленинградской области прошли обыски. Сотрудники УСБ и спецназа пришли к ним во Всеволожском районе, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации издания, начальников этих отделов подозревают в получении взяток от бизнесменов из Азербайджана. С 2023 года эти предприниматели занимались продажей контрабандного алкоголя и табака. Они также нанимали иностранных граждан, которые нарушали законы о миграции. Чтобы избежать проблем с проверками, бизнесмены давали деньги полицейским.

Ещё одного бывшего главного связиста Минобороны РФ отправили в колонию за взятки и мошенничество
Ещё одного бывшего главного связиста Минобороны РФ отправили в колонию за взятки и мошенничество

Ранее экс-чиновника Татарстана поймали на взятке за перевод военного из зоны СВО. 63-летний Ильгиз Латыпов был задержан при получении 800 тысяч рублей — части оговорённой суммы. Следствие выясняет детали дела и ищет возможных сообщников.

Обложка © Life.ru

Анастасия Никонорова
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