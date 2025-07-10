В Ленобласти прошли обыски в четырёх отделах полиции из-за взяток от бизнесменов
Mash на Мойке: В четырёх отделениях полиции Ленинградской области провели обыски
В четырёх отделах полиции Ленинградской области прошли обыски. Сотрудники УСБ и спецназа пришли к ним во Всеволожском районе, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
По информации издания, начальников этих отделов подозревают в получении взяток от бизнесменов из Азербайджана. С 2023 года эти предприниматели занимались продажей контрабандного алкоголя и табака. Они также нанимали иностранных граждан, которые нарушали законы о миграции. Чтобы избежать проблем с проверками, бизнесмены давали деньги полицейским.
Ранее экс-чиновника Татарстана поймали на взятке за перевод военного из зоны СВО. 63-летний Ильгиз Латыпов был задержан при получении 800 тысяч рублей — части оговорённой суммы. Следствие выясняет детали дела и ищет возможных сообщников.
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