Задержан бывший первый замглавы Росгвардии Стригунов

Генерал-полковник Виктор Стригунов, ранее занимавший пост первого заместителя главы Росгвардии, оказался в эпицентре уголовного расследования. Как сообщили ТАСС в правоохранительных кругах, в Москве его задержали по подозрению в превышении должностных полномочий, предусмотренном статьёй 285 УК РФ.

Источник уточнил, что Стригунову уже предъявлены обвинения.

Виктор Николаевич Стригунов — российский военный деятель, генерал-лейтенант, занимал пост заместителя главы Росгвардии. Участвовал в разработке и реализации ключевых программ ведомства, связанных с обеспечением безопасности и координацией силовых структур. Имеет опыт службы в органах внутренних дел и военной сфере. За заслуги награждён государственными наградами.