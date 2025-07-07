Задержан бывший первый замглавы Росгвардии Стригунов
Экс-первого замглавы Росгвардии задержали по делу о злоупотреблении полномочиями
Генерал-полковник Виктор Стригунов. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Генерал-полковник Виктор Стригунов, ранее занимавший пост первого заместителя главы Росгвардии, оказался в эпицентре уголовного расследования. Как сообщили ТАСС в правоохранительных кругах, в Москве его задержали по подозрению в превышении должностных полномочий, предусмотренном статьёй 285 УК РФ.
Источник уточнил, что Стригунову уже предъявлены обвинения.
Виктор Николаевич Стригунов — российский военный деятель, генерал-лейтенант, занимал пост заместителя главы Росгвардии. Участвовал в разработке и реализации ключевых программ ведомства, связанных с обеспечением безопасности и координацией силовых структур. Имеет опыт службы в органах внутренних дел и военной сфере. За заслуги награждён государственными наградами.
Ранее бывшего чиновника Татарстана задержали на взятке за перевод военного из зоны СВО. 63-летний Ильгиз Латыпов был задержан с поличным при получении 800 тысяч рублей — части обещанного вознаграждения. Следствие устанавливает все обстоятельства преступления и возможных соучастников.