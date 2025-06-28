Помощника премьер-министра Татарстана задержали за взятку в 800 тысяч

Экс-чиновника правительства Татарстана задержали с поличным при получении 800 тысяч рублей взятки за перевод военнослужащего из зоны СВО. Об этом сообщили источники издания «БИЗНЕС Online», знакомые с деталями операции.

Задержание 63-летнего Ильгиза Латыпова, бывшего помощника премьер-министра РТ и известного строителя, произошло вечером в пятницу, 27 июня, в Казани. По информации следствия, фигурант был взят с поличным в ходе оперативно-розыскных мероприятий при получении части вознаграждения в размере 800 тысяч рублей. На текущий момент мера пресечения в отношении Латыпова не избрана, а сам он удалён с правительственного портала РТ.