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27 июня, 14:32

Петербургских чиновников обвинили в получении крупных взяток

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AnnaStills

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AnnaStills

В Санкт-Петербурге предъявлены официальные обвинения Юлии Логвиненко, главе администрации Колпинского района, и Дмитрию Кохно, главе местной администрации, в связи с делом о взяточничестве. Информацию об этом распространила пресс-служба Следственного комитета.

Согласно материалам следствия, в ноябре 2024 года Логвиненко и Кохно, действуя через посредника, потребовали от руководства коммерческой структуры регулярные денежные выплаты в обмен на покровительство и содействие в заключении выгодных государственных контрактов.

Следствие установило, что чиновники получали в качестве вознаграждения 15% от прибыли компании. В период с декабря 2024 года по июнь 2025 года им было передано через посредника не менее 9,2 миллиона рублей. При получении очередной суммы взятки Логвиненко и Кохно были задержаны сотрудниками Следственного комитета и ФСБ.

Во время обыска в рабочем кабинете Логвиненко были обнаружены денежные средства, а Кохно попытался избавиться от части купюр, выбросив их из окна своей квартиры, где также были найдены деньги. Обвиняемые признали свою вину в инкриминируемых им деяниях. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

В отношении депутата Законодательного собрания Петербурга возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. Видео © Telegram / Питерский Следком

Также и депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга VII созыва Олег Милюта стал фигурантом уголовного дела. Ему инкриминируют получение взятки в особо крупном размере. По данным первого управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу, он подозревается в соучастии в преступной схеме, организованной Логвиненко и Кохно. Следствие полагает, что депутат был вовлечён в получение взяток через посредника от директора коммерческой организации, занимавшейся благоустройством территории Колпинского района.

Предполагается, что с декабря 2024 года по июнь текущего года участники схемы получили в общей сложности не менее 14,2 млн рублей. Милюта был задержан следователями СК и оперативниками регионального Управления ФСБ России непосредственно после передачи очередной части взятки. В ходе обыска по месту его жительства были обнаружены крупные суммы денежных средств. В настоящее время решается вопрос о предъявлении Милюте обвинения и избрании меры пресечения.

СК: В Петербурге задержали за взятку в 9,2 млн глав Колпинского района и Колпино
СК: В Петербурге задержали за взятку в 9,2 млн глав Колпинского района и Колпино

Напомним, при задержании главы администрации города Колпино Дмитрия Кохно, подозреваемого во взяточничестве, произошёл примечательный инцидент: чиновник попытался избавиться от улик, выбросив денежные средства из окна. Хотя часть купюр и оказалась вне досягаемости, избежать разоблачения Кохно не удалось. Оперативники ФСБ и Следственного комитета, обнаружив выброшенные деньги на улице, использовали флуоресцентную лампу для выявления специальных пометок. Следы этих пометок были обнаружены на руках задержанного, что стало дополнительным доказательством его причастности к преступлению.

Анастасия Никонорова
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