Глава Колпино при задержании выбросил взятку из окна
СК показал видео с выброшенными из окна деньгами при обысках у главы Колпино
Глава администрации муниципального образования «Город Колпино» (входит в Санкт-Петербург) Дмитрий Кохно пытался выкинуть деньги во время задержания. От средств он смог избавиться, а вот от следов на руках нет, сообщает пресс-служба управления СК по региону.
Дмитрий Кохно и Юлия Логвиненко задержаны в Санкт-Петербурге. Видео © Telegram / ГСУ СК РФ по городу Санкт-Петербург
Во время задержания оперативные сотрудники ФСБ и Следственного комитета России нашли деньги на улице и просветили помеченные купюры флуоресцентной лампой. Следы обнаружили на руках Кохно.
Чиновник вместе со своей коллегой, глава администрации Колпинского района Юлией Логвиненко, получали незаконное вознаграждение в размере 15% от каждой суммы, поступавшей на счета компании, которую они лоббировали для выполнения работ по благоустройству в городе Колпино. За полгода, используя эту схему, чиновники получили в качестве «откатов» почти 10 миллионов рублей. Сейчас Логвиненко и Кохно уже признали вину и раскаялись в содеянном.
Напомним, что об их задержании стало известно сегодня, 27 июня. Против фигурантов возбудили уголовное дело по части 6 статьи 290 УК России «Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере». С декабря 2024 года по июнь 2025 года Логвиненко и Кохно получили не менее 9,2 миллиона рублей от генерального директора компании.
Обложка © Telegram / ГСУ СК РФ по городу Санкт-Петербург