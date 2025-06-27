Глава Колпино при задержании выбросил взятку из окна

Глава администрации муниципального образования «Город Колпино» (входит в Санкт-Петербург) Дмитрий Кохно пытался выкинуть деньги во время задержания. От средств он смог избавиться, а вот от следов на руках нет, сообщает пресс-служба управления СК по региону.

Дмитрий Кохно и Юлия Логвиненко задержаны в Санкт-Петербурге. Видео © Telegram / ГСУ СК РФ по городу Санкт-Петербург

Во время задержания оперативные сотрудники ФСБ и Следственного комитета России нашли деньги на улице и просветили помеченные купюры флуоресцентной лампой. Следы обнаружили на руках Кохно.

Чиновник вместе со своей коллегой, глава администрации Колпинского района Юлией Логвиненко, получали незаконное вознаграждение в размере 15% от каждой суммы, поступавшей на счета компании, которую они лоббировали для выполнения работ по благоустройству в городе Колпино. За полгода, используя эту схему, чиновники получили в качестве «откатов» почти 10 миллионов рублей. Сейчас Логвиненко и Кохно уже признали вину и раскаялись в содеянном.