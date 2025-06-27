В Челябинске развернулось громкое дело о коррупции в банковской сфере. Оперативники ФСБ по региону пресекли деятельность преступной группы, в которую входили бывший и действующий сотрудники одного из челябинских отделений банка, специализирующегося на финансировании недвижимости.

В Челябинске по подозрению в получении взятки задержали сотрудника банка. Видео © Telegram / Челябинский Следком

По данным Следственного комитета, задержанные подозреваются в получении многомиллионной взятки (более 13 млн рублей) от представителя юридического лица. Взамен они должны были обеспечить открытие кредитной линии на сумму свыше 1,5 миллиарда рублей для финансирования строительства гостиничного комплекса, а также скрыть компрометирующую информацию о взяткодателе и связанных с ним компаниях.

Следствие полагает, что преступная схема действовала с марта 2023 года по январь 2025 года. Взятка передавалась как напрямую, так и через посредников. Сейчас по местам жительства подозреваемых проведены обыски, решается вопрос о предъявлении обвинений и избрании меры пресечения. Уголовные дела возбуждены по статьям о получении и даче взятки в особо крупном размере.