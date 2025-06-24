Новый эпизод взятки Тимура Иванова связан с поставками горошка

Стало известно о новых подробностях коррупционного дела экс-замминистра Минобороны Тимуры Иванова. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, оно связано с поставками овощных консервов — горошка, огурцов, томатов и томатной пасты от агрокомплекса «Русское село» в розничные сети.

Предполагаемым взяткодателем является глава компании «Олимпситистрой» Александр Фомин.

Согласно материалам следствия, взятка Иванову была оформлена через финансовые операции между компаниями. Тульское ООО «Проопт» перевело агрокомплексу «Русское село», принадлежащему Сергею Бородину, заём на сумму более 122 млн рублей. Кроме того, следствие рассматривает внесение 30 млн рублей в уставной капитал сельхозпредприятия как часть коррупционной схемы.

Отмечается, что следствие не поверило объяснениям фигурантов о предпринимательском характере сделки.