Новый эпизод взятки Тимура Иванова связан с поставками горошка
ТАСС: Новый эпизод взятки экс-замглавы МО РФ Иванова связан с агрокомплексом
Тимур Иванов. Обложка © VK / Минобороны России
Стало известно о новых подробностях коррупционного дела экс-замминистра Минобороны Тимуры Иванова. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, оно связано с поставками овощных консервов — горошка, огурцов, томатов и томатной пасты от агрокомплекса «Русское село» в розничные сети.
Предполагаемым взяткодателем является глава компании «Олимпситистрой» Александр Фомин.
Согласно материалам следствия, взятка Иванову была оформлена через финансовые операции между компаниями. Тульское ООО «Проопт» перевело агрокомплексу «Русское село», принадлежащему Сергею Бородину, заём на сумму более 122 млн рублей. Кроме того, следствие рассматривает внесение 30 млн рублей в уставной капитал сельхозпредприятия как часть коррупционной схемы.
Отмечается, что следствие не поверило объяснениям фигурантов о предпринимательском характере сделки.
Учредитель «Русского села» Сергей Бородин, заключивший досудебное соглашение, дал показания против Иванова. После возбуждения уголовного дела «Проопт» попыталась расторгнуть договор через арбитражный суд.
Напомним, что бывший заместитель министра обороны РФ был задержан 23 апреля 2024 года по подозрению в коррупции. На следующий день суд санкционировал его арест, который впоследствии неоднократно продлевался. Следствие обвиняет Иванова в получении взятки в крупном размере. По информации Life.ru, она превышает 4,1 млрд рублей. Иванов систематически получал незаконное вознаграждение за заключение контрактов с подрядными организациями, работавшими на объектах Минобороны. 20 июня 2023 года Иванов был отстранён от должности. 23 июня 2024 года государственное обвинение запросило для него 14,5 лет лишения свободы.