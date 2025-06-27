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Регион
27 июня, 16:17

Раскрыты подробности в деле сбежавшего из России экс-заместителя главы Химок

СК: Минаев получил сразу две крупные взятки на сумму более 6 миллионов рублей

Обложка © Telegram / Минаев.Официально

Обложка © Telegram / Минаев.Официально

Стали известны подробности дела бывшего первого заместителя главы администрации г.о. Химки Николая Минаева, который покинул территорию России. Его обвиняют в получении сразу двух взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщили в Следственном комитете Подмосковья.

«В рамках расследования данного уголовного дела обвинение в получении двух взяток также предъявлено директору МБУ «Объединённое городское хозяйство» г.о. Химки, заместителю начальника отдела указанного учреждения (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также посреднику (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Известно, что с марта по июнь 2025 года Минаев совместно с директором муниципального бюджетного учреждения и заместителем начальника отдела данной организации получили через посредника от исполнительных директоров двух фирм взятки в размере 2 миллиона 40 тысяч рублей и 4 миллиона рублей за заключение муниципальных контрактов.

На данный момент следствие вышло в суд с ходатайством о заочном аресте Минаева. Двое других соучастников находятся под стражей. Посреднику в коррупции избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.

Глава херсонского Минтранса и его заместитель задержаны по делу о взятке
Глава херсонского Минтранса и его заместитель задержаны по делу о взятке

Напомним, что о пропаже экс-заместителя главы Химок стало известно сегодня, 27 июня. Его объявили в федеральный розыск. Сообщалось, что Минаев покинул Россию сразу после возбуждения уголовного дела.

Наталья Афонина
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