Экс-заместитель главы Химок Минаев сбежал из РФ после обвинения во взятке
Обложка © Telegram / Минаев. Официально
Экс-заместитель главы подмосковных Химок Николай Минаев скрылся за границей после объявления его в федеральный розыск по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщает SHOT.
По данным канала, в ближайшее время силовики проведут обыски по адресам, связанным с беглым чиновником. Минаев покинул Россию сразу после возбуждения уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. Ранее он официально уволился из администрации Химок, однако, как выяснилось, ещё за две недели до этого перестал появляться на работе без объяснения причин.
Ранее Life.ru сообщал, что бывшая глава управления Росимущества по Удмуртии и Кировской области арестована по подозрению в коррупции. Чиновнице вменяют получение взятки в 1,9 миллиона рублей. Следствие полагает, что деньги от директора компании за оформление договора аренды земли были переданы ей через доверенных лиц — её сожителя и родственницу.