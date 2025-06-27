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27 июня, 04:46

Экс-заместитель главы Химок Минаев сбежал из РФ после обвинения во взятке

Обложка © Telegram / Минаев. Официально

Обложка © Telegram / Минаев. Официально

Экс-заместитель главы подмосковных Химок Николай Минаев скрылся за границей после объявления его в федеральный розыск по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщает SHOT.

По данным канала, в ближайшее время силовики проведут обыски по адресам, связанным с беглым чиновником. Минаев покинул Россию сразу после возбуждения уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. Ранее он официально уволился из администрации Химок, однако, как выяснилось, ещё за две недели до этого перестал появляться на работе без объяснения причин.

В Рязанской области осудили экс-прокурора за взятку в размере 50 мешков картошки
В Рязанской области осудили экс-прокурора за взятку в размере 50 мешков картошки

Ранее Life.ru сообщал, что бывшая глава управления Росимущества по Удмуртии и Кировской области арестована по подозрению в коррупции. Чиновнице вменяют получение взятки в 1,9 миллиона рублей. Следствие полагает, что деньги от директора компании за оформление договора аренды земли были переданы ей через доверенных лиц — её сожителя и родственницу.

Александра Мышляева
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