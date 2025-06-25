Экс-главу Росимущества российского региона задержали по делу о крупной взятке

Бывшая глава управления Росимущества по Удмуртии и Кировской области арестована по подозрению в коррупции. Ей инкриминируют получение взятки в размере 1,9 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Экс-глава управления Росимущества по Удмуртии и Кировской области. Видео © Telegram / СУ СК РФ по УР

«Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя МТУ Росимущества в Удмуртской Республике и Кировской области. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)... Фигурантка задержана, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение», — говорится в сообщении СК.

Следствие установило, что в 2024 году бывший руководитель МТУ Росимущества по Удмуртии и Кировской области получила взятку в размере свыше 1,9 миллиона рублей. Она занимала эту должность до 11 июня 2025 года. По версии следствия, взятка была передана через посредников – сожителя и родственницу чиновницы – от директора фирмы за заключение договора аренды земельного участка.

В рамках расследования по месту работы подозреваемой был проведён обыск, в ходе которого изъяты необходимые документы. Следствие планирует ходатайствовать о заключении её под стражу. Также будут приняты процессуальные меры в отношении лиц, причастных к даче взятки и посредничеству.