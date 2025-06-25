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25 июня, 08:26

Госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов задержан

SHOT: Силовики задержали госсекретаря Дагестана Магомеда-Султана Магомедова

Обложка © Народное собрание РД

Обложка © Народное собрание РД

Правоохранители провели задержание госсекретаря Дагестана Магомеда-Султана Магомедова. Он подозревается в незаконной приватизации крупного предприятия «Дагнефтебаза».

Как сообщил телеграм-канал SHOT, база, ранее находившаяся в собственности правительства республики, в 2005 году была приватизирована и перешла под управление Магомедова.

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Напомним, ранее сообщалось, что силовики проводят обыски у госсекретаря Дагестана, основателя «Анжи» Магомедова. Известно, что оперативные мероприятия носят комплексный характер и затрагивают несколько объектов одновременно.

Мария Любицкая
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