Госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов задержан
SHOT: Силовики задержали госсекретаря Дагестана Магомеда-Султана Магомедова
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Правоохранители провели задержание госсекретаря Дагестана Магомеда-Султана Магомедова. Он подозревается в незаконной приватизации крупного предприятия «Дагнефтебаза».
Как сообщил телеграм-канал SHOT, база, ранее находившаяся в собственности правительства республики, в 2005 году была приватизирована и перешла под управление Магомедова.
Напомним, ранее сообщалось, что силовики проводят обыски у госсекретаря Дагестана, основателя «Анжи» Магомедова. Известно, что оперативные мероприятия носят комплексный характер и затрагивают несколько объектов одновременно.