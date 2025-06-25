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Регион
25 июня, 06:14
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Силовики проводят обыски у госсекретаря Дагестана, основателя «Анжи» Магомедова

SHOT: В Дагестане проходят обыски у госсекретаря республики Магомедова

Магомед-Султан Магомедов. Обложка © Официальный сайт главы республики Дагестан

Магомед-Султан Магомедов. Обложка © Официальный сайт главы республики Дагестан

Силовики проводят обыски у госсекретаря Дагестана Магомеда-Султана Магомедова. Как сообщает телеграм-канал SHOT, оперативные мероприятия проходят по адресам самого чиновника и его родственников.

Обыски у госсекретаря Дагестана Магомеда-Султана Магомедова. Видео © SHOT

Магомедов, занимающий пост госсекретаря Дагестана с 2021 года, является заметной фигурой в политике и спорте региона. Ранее он представлял республику в Госдуме VI созыва и стоял у истоков создания футбольного клуба «Анжи», который в своё время гремел на всю страну благодаря амбициозным проектам и звёздным приобретениям.

В настоящее время правоохранительные органы не дают официальных комментариев относительно причин и оснований проводимых обысков. Известно, что оперативные мероприятия носят комплексный характер и затрагивают несколько объектов одновременно.

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Ранее сообщалось, что следственные действия проводятся в отношении руководства московского футбольного клуба «Торпедо». Как стало известно, правоохранительные органы организовали обыски как в офисе, так и по месту жительства его топ-менеджмента. Владельцу клуба Леониду Соболеву и директору Валерию Скородумову предъявлено обвинение по статье 184 УК РФ за организованное влияние на результаты спортивных соревнований.

Алиса Хуссаин
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