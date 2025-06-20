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19 июня, 21:08

В офисе «Торпедо», а также домах владельца клуба Соболева и директора Скородумова проходят обыски

SHOT: Против владельца «Торпедо» Соболева и директора Скородумова возбудили дело

Валерий Скородумов. Обложка © VK / ФК «Торпедо Москва»

Валерий Скородумов. Обложка © VK / ФК «Торпедо Москва»

В отношении владельца ФК «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова возбуждено уголовное дело по статье «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса организованной группой». Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 7 лет лишения свободы. Об этом SHOT сообщил адвокат Александр Добровинский.

В настоящее время фигуранты дают показания. Правоохранительные органы проводят обыски в офисе футбольного клуба «Торпедо» и по месту их жительства.

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Ранее стало известно, что подавший на банкротство ФК «Химки» должен ФНС сотни миллионов. Клуб задолжал налоговой почти 400 миллионов рублей. Предварительно, речь идёт о налогах, пенях и штрафах, которые ФК не оплатил своевременно.

Алена Пенчугина
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