В офисе «Торпедо», а также домах владельца клуба Соболева и директора Скородумова проходят обыски
SHOT: Против владельца «Торпедо» Соболева и директора Скородумова возбудили дело
Валерий Скородумов. Обложка © VK / ФК «Торпедо Москва»
В отношении владельца ФК «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова возбуждено уголовное дело по статье «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса организованной группой». Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 7 лет лишения свободы. Об этом SHOT сообщил адвокат Александр Добровинский.
В настоящее время фигуранты дают показания. Правоохранительные органы проводят обыски в офисе футбольного клуба «Торпедо» и по месту их жительства.
Ранее стало известно, что подавший на банкротство ФК «Химки» должен ФНС сотни миллионов. Клуб задолжал налоговой почти 400 миллионов рублей. Предварительно, речь идёт о налогах, пенях и штрафах, которые ФК не оплатил своевременно.