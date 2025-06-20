В офисе «Торпедо», а также домах владельца клуба Соболева и директора Скородумова проходят обыски

В отношении владельца ФК «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова возбуждено уголовное дело по статье «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса организованной группой». Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 7 лет лишения свободы. Об этом SHOT сообщил адвокат Александр Добровинский.

В настоящее время фигуранты дают показания. Правоохранительные органы проводят обыски в офисе футбольного клуба «Торпедо» и по месту их жительства.