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7 июня, 11:13

В Петербурге лжеполицейские устроили «обыск» в квартире и вынесли ценностей на ₽6 млн

В Петербурге неизвестные вынесли из квартиры ценностей на ₽6 млн под видом обыска

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alexkich

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alexkich

Под видом полицейских мошенники проникли в квартиру в Петроградском районе Петербурга, убедив девочку-подростка впустить их. Злоумышленники похитили деньги и драгоценности на сумму более 6,2 миллиона рублей. Информацию об этом передали представители пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

«Женщина сообщила, что днём ранее неизвестные во время её отсутствия пришли к ней в квартиру и, представившись сотрудниками правоохранительного ведомства, убедили её 13-летнюю дочь в необходимости проведения обыска», — говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что ребёнок впустил незнакомых людей, которые вынесли из сейфа наличные деньги и украшения. После преступления злоумышленники скрылись.

По факту хищения 1,5 миллиона рублей и ювелирных украшений на сумму более 4,5 миллиона рублей возбуждено уголовное дело. Общая сумма ущерба, заявленная потерпевшей, составила 6 239 500 рублей. Инцидент квалифицирован по части 4 статьи 158 УК РФ как кража.

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Ранее стало известно, что в Северной столице задержан 45-летний мужчина, ранее объявленный в федеральный розыск в связи с уголовным делом о краже. Вор-рецидивист скрывался на протяжении года.

Ольга Сливченко
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