В Петербурге схватили двух воров-рецидивистов, находящихся в федеральном розыске

В Петербурге полицейские задержали 45-летнего мужчину, который находится в федеральном розыске по уголовному делу о краже. Об этом пишет 78.ru.

Авторы материала уточнили, что задержанного доставили в отделение полиции по Калининскому району Северной столицы. Специалисты сообщили об этом сотрудникам ГУ ФСИН по Петербургу и Ленобласти — они и были инициаторами розыска. Как оказалось, в 2019 году фигуранта осудили на три года по статье о незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении или переработке запрещённых веществ. Кроме того, в 2024-м мужчина получил условный срок за кражу.

Также 25 мая наряд ППС задержал 25-летнего мужчину, который тоже находится в федеральном розыске по подозрению в краже и грабеже. Подозреваемого доставили в отделение полиции по Выборгскому району Петербурга. Выяснилось, что он уже дважды был осуждён за грабёж в 2022 и 2023 годах.