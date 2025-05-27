В Петербурге схватили двух воров-рецидивистов, находящихся в федеральном розыске
В Петербурге поймали мужчину, находящегося в федеральном розыске по делу о краже
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В Петербурге полицейские задержали 45-летнего мужчину, который находится в федеральном розыске по уголовному делу о краже. Об этом пишет 78.ru.
Авторы материала уточнили, что задержанного доставили в отделение полиции по Калининскому району Северной столицы. Специалисты сообщили об этом сотрудникам ГУ ФСИН по Петербургу и Ленобласти — они и были инициаторами розыска. Как оказалось, в 2019 году фигуранта осудили на три года по статье о незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении или переработке запрещённых веществ. Кроме того, в 2024-м мужчина получил условный срок за кражу.
Также 25 мая наряд ППС задержал 25-летнего мужчину, который тоже находится в федеральном розыске по подозрению в краже и грабеже. Подозреваемого доставили в отделение полиции по Выборгскому району Петербурга. Выяснилось, что он уже дважды был осуждён за грабёж в 2022 и 2023 годах.
А ранее Life.ru рассказывал, что полиция спустя 12 лет задержала грабителя, который вскрыл банкомат и вынес семь миллионов рублей. По данным МВД, ключевую роль в раскрытии дела сыграл молекулярно-генетический анализ, который вывел следователей на подозреваемого.