Подавший на банкротство ФК «Химки» должен ФНС сотни миллионов

ФК «Химки» задолжал налоговой почти 400 миллионов рублей, утверждает SHOT. Эта сумма, по информации телеграм-канала, составляет половину долга, с которым подмосковный клуб готовится прекратить своё существование, сообщает

Как пишет телеграм-канал, Министерство физической культуры и спорта Московской области сообщило «Химкам», что ФНС требует с них 391 806 882 рубля. Предварительно, речь идёт о налогах, пенях и штрафах, которые клуб не оплатил своевременно. Общий долг «Химок», по некоторым данным, составляет 850 миллионов рублей. В эту сумму также входят зарплаты игроков, персонала и оплата трансферов. В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки» заняли 12-е место, дающее право вновь выступать в высшем эшелоне отечественного футбола, однако из-за долгов клуб не получил лицензию и теперь готовится прекратить своё существование. «Химки 2», которые играли в группе 3 дивизиона «Б» Второй лиги, были расформированы 30 мая.

Всего же спортивные организации Подмосковья должны ФНС 451,3 млн рублей. Среди должников, по предварительной информации, региональная федерация регби, академия парусного и гребных видов спорта, а также футбольные клубы «Композит» (Павловский Посад) и «Знамя труда» (Орехово-Зуево), которые объединились в январе. Сейчас ФК играет в той же группе 3 дивизиона «Б» Второй лиги и идёт на пятом месте.