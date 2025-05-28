«Химки» не получили лицензию и не сыграют в следующем сезоне РПЛ

Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) оставил в силе решение об отказе в выдаче лицензии на участие в сезоне РПЛ-2025/26 подмосковному футбольному клубу «Химки». Об этом сообщает на сайте организации.

«На заседании было принято решение отклонить апелляционную жалобу футбольного клуба «Химки» и оставить в силе решение комиссии РФС по лицензированию отказать «Химкам» в выдаче лицензии для возможного участия в Премьер-лиге (РПЛ) в спортивном сезоне 2025/2026 годов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что данное решение принято из-за несоблюдения клубом финансовых критериев лицензирования. Таким образом место «Химок», занявших в завершившемся сезоне 12-ю строчку в турнирной таблице, в следующем сезоне займёт другой клуб.

«К сожалению, «Химки» не смогут принять участие в соревнованиях под эгидой РПЛ в предстоящем чемпионате. Сожалеем, что нефутбольные критерии возобладали над правом остаться в элите российского футбола, завоеванным нами по спортивному принципу в честной борьбе», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе «Химок».