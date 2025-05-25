Тренер «Химок» может вскоре покинуть клуб
Тренер «Химок» Магомед Адиев не исключил скорый уход из клуба
Исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Магомед Адиев. Обложка © ТАСС / Певцова Валентина
Главный тренер «Химок» Магомед Адиев поставил под вопрос своё продолжение работы в клубе после крупного поражения «Спартаку». В ближайшее время он намерен обсудить этот вопрос с руководством команды.
«Точного понимания пока нет, мы договорились с руководством клуба после сезона встретиться и обсудить, надо набраться терпения, через три-четыре дня, наверное, появится какая-то конкретика — либо мы продолжаем сотрудничество, либо нет», — заявил Адиев
Напомним, «Спартак» разгромил «Химки» в матче 30-го тура РПЛ. Красно-белые уверенно победили со счётом 5:0. В атакующей мощи москвичей отличились сразу пять футболистов: Наиль Умяров, Манфред Угальде, Ливай Гарсия, Рикарду Мангаш и Роман Зобнин.
Также стоит напомнить, что самарские «Крылья Советов» получили лицензию для участия в следующем сезоне Российской Премьер-лиги (РПЛ). Согласно заявлению пресс-службы Российского футбольного союза, лицензионная комиссия продолжает проверку документов. По итогам рассмотрения нескольким клубам уже направлены замечания, которые необходимо устранить.