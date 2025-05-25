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25 мая, 08:24

Тренер «Химок» может вскоре покинуть клуб

Тренер «Химок» Магомед Адиев не исключил скорый уход из клуба

Исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Магомед Адиев. Обложка © ТАСС / Певцова Валентина

Исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Магомед Адиев. Обложка © ТАСС / Певцова Валентина

Главный тренер «Химок» Магомед Адиев поставил под вопрос своё продолжение работы в клубе после крупного поражения «Спартаку». В ближайшее время он намерен обсудить этот вопрос с руководством команды.

«Точного понимания пока нет, мы договорились с руководством клуба после сезона встретиться и обсудить, надо набраться терпения, через три-четыре дня, наверное, появится какая-то конкретика — либо мы продолжаем сотрудничество, либо нет», — заявил Адиев

«Газете.Ru».

Напомним, «Спартак» разгромил «Химки» в матче 30-го тура РПЛ. Красно-белые уверенно победили со счётом 5:0. В атакующей мощи москвичей отличились сразу пять футболистов: Наиль Умяров, Манфред Угальде, Ливай Гарсия, Рикарду Мангаш и Роман Зобнин.

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Также стоит напомнить, что самарские «Крылья Советов» получили лицензию для участия в следующем сезоне Российской Премьер-лиги (РПЛ). Согласно заявлению пресс-службы Российского футбольного союза, лицензионная комиссия продолжает проверку документов. По итогам рассмотрения нескольким клубам уже направлены замечания, которые необходимо устранить.

Александра Мышляева
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