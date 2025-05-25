Тренер «Химок» может вскоре покинуть клуб

Главный тренер «Химок» Магомед Адиев поставил под вопрос своё продолжение работы в клубе после крупного поражения «Спартаку». В ближайшее время он намерен обсудить этот вопрос с руководством команды.

«Точного понимания пока нет, мы договорились с руководством клуба после сезона встретиться и обсудить, надо набраться терпения, через три-четыре дня, наверное, появится какая-то конкретика — либо мы продолжаем сотрудничество, либо нет», — заявил Адиев «Газете.Ru».

Напомним, «Спартак» разгромил «Химки» в матче 30-го тура РПЛ. Красно-белые уверенно победили со счётом 5:0. В атакующей мощи москвичей отличились сразу пять футболистов: Наиль Умяров, Манфред Угальде, Ливай Гарсия, Рикарду Мангаш и Роман Зобнин.