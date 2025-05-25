«Черноморец» обратился к фанатам после отказа в лицензии РПЛ

Новороссийский футбольный клуб «Черноморец» сделал официальное заявление после отказа в выдаче разрешительной документации для участия в Российской премьер-лиге (РПЛ). Команде запретили участие в стыковых матчах из-за проблем на домашнем поле.

23 мая комиссия Российского футбольного союза по лицензированию отклонила заявку футбольного клуба «Черноморец» на получение лицензии, необходимой для участия в Российской Премьер-лиге. Это решение очень расстроило спортсменов на фоне результатов команды в текущем сезоне Первой лиги, где «Черноморец» занял место в тройке лидеров, показав лучший результат за последние два десятилетия.

«Было принято решение отказать футбольному клубу «Черноморец» в получении разрешительной документации для участия в РПЛ. Не за горами новый сезон. Новороссийск никогда не отступал перед трудностями, не отступит и на этот раз», — сказано в сообщении клуба.

«Черноморец» выразил глубокое разочарование сложившейся ситуацией, подчеркнув, что спортивные успехи не всегда гарантируют эффективное управление. Несмотря на значительный прогресс, достигнутый благодаря усилиям команды, клуб оставляет за собой право обжаловать решение в Апелляционном комитете РФС.