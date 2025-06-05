Футбольный клуб «Химки» из Подмосковья начал процедуру банкротства

Подмосковный футбольный клуб «Химки» подал в арбитражный суд заявление о признании себя банкротом. 24 мая стало известно, что клуб не получил лицензию для участия в следующем сезоне Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). 28 мая Российский футбольный союз (РФС) отклонил апелляцию «Химок». Вскоре после этого клуб сообщил о роспуске второй команды, а 3 июня — о приостановке всей своей деятельности.

По итогам сезона-2024/25 «Химки» заняли 12-е место в турнирной таблице и избежали стыковых матчей за сохранение места в РПЛ. Однако большинство клубов РПЛ и Первой лиги выступили за то, чтобы в сезоне-2025/26 подмосковную команду заменила «Пари Нижний Новгород». Окончательное решение по этому вопросу предстоит принять исполкому РФС.

Футбольный клуб «Химки» был основан в 1997 году и на протяжении своей истории неоднократно поднимался в высший дивизион российского футбола, впервые дебютировав в Премьер-лиге в 2007 году. Команда запомнилась болельщикам как крепкий середняк с периодическими выходами в полуфиналы и финалы Кубка России, однако её развитие сопровождалось финансовыми трудностями, частыми сменами руководства и нестабильными результатами. Несмотря на возвращение в РПЛ в 2020-х, «Химки» так и не смогли закрепиться в элите, а в 2025 году клуб оказался на грани банкротства и приостановил деятельность.