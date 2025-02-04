Хинштейн погасил долг «Авангарда» в 24 млн и спас футбольный клуб от закрытия

Врио губернатора региона Курской области Александр Хинштейн погасил долг футбольного клуба «Авангард» на сумму в 24 миллиона рублей. Несмотря на тяжёлую ситуацию, было принято решение выплатить сумму за счёт резервного фонда региона.

«С прошлого года у клуба образовалась задолженность в 24 млн рублей, в результате чего 600 детей могут потерять возможность дальше заниматься футболом. <...> Учитывая остроту ситуации, принял решение погасить прошлогоднюю задолженность за счёт резервного фонда Курской области, несмотря на тяжелейшую ситуацию, в которой находится регион», — написал Хинштейн.

По словам губернатора, команды, у которой сейчас проходят сборы в Крымске, не хватает денег для возвращения домой. Руководство ФК хотело продать клубный и школьный автобусы ради покрытия расходов. Хинштейн помог клубу и объяснил, что сейчас развитие детского и юношеского спорта нуждается в активной поддержке.

Врио губернатора региона добавил, что, несмотря на погашение текущих долгов, деятельность футбольного клуба будет подвергнута тщательному и системному аудиту. Власти уже начали его реализацию.