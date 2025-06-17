Оставшийся в РПЛ «Пари НН» возглавил белорус Алексей Шпилевский
Алексей Шпилевский — новый главный тренер «Пари НН». Обложка © VK / ФК «Пари Нижний Новгород»
Главным тренером нижегородского футбольного клуба «Пари НН» назначен белорус Алексей Шпилевский, сообщает пресс-служба команды.
«Мы рады приветствовать Алексея Николаевича в Нижнем Новгороде! Контракт с 37-летним специалистом рассчитан на три года», — говорится в записи в соцсетях клуба.
В новый тренерский штаб войдут Омер Эрбай, Александр Колоцей, Христос Пападопулос и Адаму Адамос. 37-летний Шпилевский с 2022 года работал в кипрском «Арисе» и привёл клуб к чемпионству и победе в Суперкубке Кипра.
Напомним, РФС решил оставить «Пари НН» в Российской Премьер-лиге на следующий сезон, несмотря на вылет команды в стыковых матчах. Клуб займёт место подмосковных «Химок» которые лишились лицензии. По результатам игр с «Сочи» команду покинул белорусский специалист Виктор Гончаренко.