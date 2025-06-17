Оставшийся в РПЛ «Пари НН» возглавил белорус Алексей Шпилевский

«Мы рады приветствовать Алексея Николаевича в Нижнем Новгороде! Контракт с 37-летним специалистом рассчитан на три года», — говорится в записи в соцсетях клуба.

В новый тренерский штаб войдут Омер Эрбай, Александр Колоцей, Христос Пападопулос и Адаму Адамос. 37-летний Шпилевский с 2022 года работал в кипрском «Арисе» и привёл клуб к чемпионству и победе в Суперкубке Кипра.