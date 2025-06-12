ФК «Пари НН» объявил об отставке главного тренера

Виктор Ганчаренко больше не возглавляет «Пари Нижний Новгород». Контракт с белорусским специалистом был расторгнут, об этом сообщила пресс-служба нижегородского футбольного клуба. Вместе с Ганчаренко команду покидают его помощники — Александр Ермакович, Руслан Зубик и Андреа Бьянки.

«Под руководством белорусского специалиста нижегородский клуб финишировал на 13 месте в турнирной таблице и попал в VK Видео переходные матчи», – отметили в пресс-службе.

По итогам минувшего сезона РПЛ «Пари НН» занял 13-е место и уступил «Сочи» в стыковых матчах за право остаться в турнире. Однако из-за проблем с лицензированием у подмосковных «Химок» клуб из Нижнего Новгорода может сохранить прописку в высшем дивизионе.