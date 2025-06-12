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12 июня, 17:06

ФК «Пари НН» объявил об отставке главного тренера

ФК «Пари НН» расторг контракт с главным тренером Ганчаренко

Виктор Ганчаренко. Обложка © Telegram / ФК Пари Нижний Новгород

Виктор Ганчаренко. Обложка © Telegram / ФК Пари Нижний Новгород

Виктор Ганчаренко больше не возглавляет «Пари Нижний Новгород». Контракт с белорусским специалистом был расторгнут, об этом сообщила пресс-служба нижегородского футбольного клуба. Вместе с Ганчаренко команду покидают его помощники — Александр Ермакович, Руслан Зубик и Андреа Бьянки.

«Под руководством белорусского специалиста нижегородский клуб финишировал на 13 месте в турнирной таблице и попал в VK Видео переходные матчи», – отметили в пресс-службе.

По итогам минувшего сезона РПЛ «Пари НН» занял 13-е место и уступил «Сочи» в стыковых матчах за право остаться в турнире. Однако из-за проблем с лицензированием у подмосковных «Химок» клуб из Нижнего Новгорода может сохранить прописку в высшем дивизионе.

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Ранее сообщалось, что московское «Динамо» объявит о подписании контракта с Валерием Карпиным, главным тренером сборной России. Наставник проведёт свою первую тренировку 16 июня.

Милена Скрипальщикова
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