Сборная России по футболу осенью может сыграть два матча
РФС: Сборная России по футболу может провести два товарищеских матча в сентябре
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Национальная сборная России проведёт пару товарищеских поединков в сентябре по инициативе Российского футбольного союза. Такое предположение высказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
«Мы уже говорили, что если и есть договорённости по матчам, то мы их не комментируем до объявления. Давайте не будем торопиться. Мы работаем над тем, чтобы было два матча на следующую паузу и чтобы они были интересными», — сообщил представитель РФС в беседе с ТАСС.
Напомним, что подопечные Валерия Карпина отстранены от международных турниров с февраля 2022 года. Несмотря на это в 2025 году сборная России встретилась на поле с командой Замбии (5:0 в пользу россиян) и Гренады (5:0 — также в пользу России), в июне футболисты сыграли вничью с нигерийцами (1:1) и обошли белорусов (4:1).
Ранее сообщалось, что московское «Динамо» объявит о подписании контракта с Валерием Карпиным, главным тренером сборной России. Наставник проведёт свою первую тренировку 16 июня.