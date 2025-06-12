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Регион
12 июня, 15:39

Сборная России по футболу осенью может сыграть два матча

РФС: Сборная России по футболу может провести два товарищеских матча в сентябре

Обложка © Telegram / Сборная России по футболу

Обложка © Telegram / Сборная России по футболу

Национальная сборная России проведёт пару товарищеских поединков в сентябре по инициативе Российского футбольного союза. Такое предположение высказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

«Мы уже говорили, что если и есть договорённости по матчам, то мы их не комментируем до объявления. Давайте не будем торопиться. Мы работаем над тем, чтобы было два матча на следующую паузу и чтобы они были интересными», — сообщил представитель РФС в беседе с ТАСС.

Напомним, что подопечные Валерия Карпина отстранены от международных турниров с февраля 2022 года. Несмотря на это в 2025 году сборная России встретилась на поле с командой Замбии (5:0 в пользу россиян) и Гренады (5:0 — также в пользу России), в июне футболисты сыграли вничью с нигерийцами (1:1) и обошли белорусов (4:1).

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Ранее сообщалось, что московское «Динамо» объявит о подписании контракта с Валерием Карпиным, главным тренером сборной России. Наставник проведёт свою первую тренировку 16 июня.

Ольга Сливченко
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