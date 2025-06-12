Сборная России по футболу осенью может сыграть два матча

«Мы уже говорили, что если и есть договорённости по матчам, то мы их не комментируем до объявления. Давайте не будем торопиться. Мы работаем над тем, чтобы было два матча на следующую паузу и чтобы они были интересными», — сообщил представитель РФС в беседе с ТАСС.