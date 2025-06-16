РФС: «Пари НН» сыграет в следующем сезоне РПЛ вместо «Химок»

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» включён в список участников следующего сезона Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда займёт место подмосковных «Химок» которые лишились лицензии. Об этом сообщили в бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС).

«Пари НН» оказался на 13-й строчке по результатам последнего сезона РПЛ. В стыковых матчах за право сыграть в элитном дивизионе в следующем сезоне клуб проиграл «Сочи» и остался за бортом состязаний. Однако нижегородцев спасли проблемы химчан.