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Регион
16 июня, 15:49

РФС: «Пари НН» сыграет в следующем сезоне РПЛ вместо «Химок»

Обложка © ТАСС / Максим Константинов

Обложка © ТАСС / Максим Константинов

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» включён в список участников следующего сезона Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда займёт место подмосковных «Химок» которые лишились лицензии. Об этом сообщили в бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС).

«Пари НН» оказался на 13-й строчке по результатам последнего сезона РПЛ. В стыковых матчах за право сыграть в элитном дивизионе в следующем сезоне клуб проиграл «Сочи» и остался за бортом состязаний. Однако нижегородцев спасли проблемы химчан.

Список участников РПЛ сезона-25/26.

  • ФК «Краснодар» (г. Краснодар)
  • ФК «Зенит» (г. Санкт-Петербург)
  • ПФК ЦСКА (г. Москва)
  • ФК «Спартак-Москва» (г. Москва)
  • ФК «Динамо-Москва» (г. Москва)
  • ФК «Локомотив» (г. Москва)
  • ФК «Рубин» (г. Казань)
  • ФК «Ростов» (г. Ростов-на-Дону)
  • ФК «Акрон» (г. Тольятти)
  • ПФК «Крылья Советов» (г. Самара)
  • ФК «Динамо» (г. Махачкала)
  • РФК «Ахмат» (г. Грозный)
  • ФК «Балтика» (г. Калининград)
  • ФК «Торпедо» (г. Москва)
  • ФК «Сочи» (г. Сочи)
  • ФК «Пари Нижний Новгород» (г. Нижний Новгород)
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Напомним, «Химки» не получили лицензию и не сыграют в следующем сезоне РПЛ. Апелляционный комитет РФС оставил в силе исходное решение. После этого «Химки» подали заявление о банкротстве.

Татьяна Миссуми
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