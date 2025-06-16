РФС: «Пари НН» сыграет в следующем сезоне РПЛ вместо «Химок»
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Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» включён в список участников следующего сезона Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда займёт место подмосковных «Химок» которые лишились лицензии. Об этом сообщили в бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС).
«Пари НН» оказался на 13-й строчке по результатам последнего сезона РПЛ. В стыковых матчах за право сыграть в элитном дивизионе в следующем сезоне клуб проиграл «Сочи» и остался за бортом состязаний. Однако нижегородцев спасли проблемы химчан.
Список участников РПЛ сезона-25/26.
- ФК «Краснодар» (г. Краснодар)
- ФК «Зенит» (г. Санкт-Петербург)
- ПФК ЦСКА (г. Москва)
- ФК «Спартак-Москва» (г. Москва)
- ФК «Динамо-Москва» (г. Москва)
- ФК «Локомотив» (г. Москва)
- ФК «Рубин» (г. Казань)
- ФК «Ростов» (г. Ростов-на-Дону)
- ФК «Акрон» (г. Тольятти)
- ПФК «Крылья Советов» (г. Самара)
- ФК «Динамо» (г. Махачкала)
- РФК «Ахмат» (г. Грозный)
- ФК «Балтика» (г. Калининград)
- ФК «Торпедо» (г. Москва)
- ФК «Сочи» (г. Сочи)
- ФК «Пари Нижний Новгород» (г. Нижний Новгород)
Напомним, «Химки» не получили лицензию и не сыграют в следующем сезоне РПЛ. Апелляционный комитет РФС оставил в силе исходное решение. После этого «Химки» подали заявление о банкротстве.