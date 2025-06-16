«Ахмат» раскрыл имя главного тренера на следующие три года

Новым главным тренером грозненского «Ахмата» назначен Александр Сторожук. Как сообщает пресс-служба футбольного клуба, контракт со специалистом подписан на три года.

Помощниками Александра Сторожука стали ранее работавшие с ним в тульском «Арсенале» Александр Орехов (старший тренер), Георгий Сахвадзе (тренер), Антон Антонов (тренер по физподготовке), Денис Пчелинцев (тренер по работе с вратарями), Роман Церюта (тренер-аналитик). Также в штабе многолетний тренер вратарей грозненской команды Рамзан Цуцулаев и тренер-селекционер Адель Сасси, работающий в клубе с прошлого сезона.