ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 июня, 19:34

«Ахмат» раскрыл имя главного тренера на следующие три года

Новым главным тренером грозненского «Ахмата» стал Александр Сторожук

Новый тренерский штаб «Ахмата» во главе с Александром Сторожуком (в зеленой куртке). Обложка © VK / ФК "Ахмат" Грозный

Новый тренерский штаб «Ахмата» во главе с Александром Сторожуком (в зеленой куртке). Обложка © VK / ФК "Ахмат" Грозный

Новым главным тренером грозненского «Ахмата» назначен Александр Сторожук. Как сообщает пресс-служба футбольного клуба, контракт со специалистом подписан на три года.

Помощниками Александра Сторожука стали ранее работавшие с ним в тульском «Арсенале» Александр Орехов (старший тренер), Георгий Сахвадзе (тренер), Антон Антонов (тренер по физподготовке), Денис Пчелинцев (тренер по работе с вратарями), Роман Церюта (тренер-аналитик). Также в штабе многолетний тренер вратарей грозненской команды Рамзан Цуцулаев и тренер-селекционер Адель Сасси, работающий в клубе с прошлого сезона.

РФС: «Пари НН» сыграет в следующем сезоне РПЛ вместо «Химок»
РФС: «Пари НН» сыграет в следующем сезоне РПЛ вместо «Химок»

Ранее стало известно, где пройдёт матча за Суперкубок России по футболу. В нём, напомним, сыграют обладатель Кубка России ЦСКА и чемпион РПЛ «Краснодар».

Артур Лапсаков
  • Новости
  • ФК Ахмат
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar