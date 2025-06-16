Стало известно, где пройдёт матча за Суперкубок России по футболу

Встреча за Суперкубок России между московским ЦСКА и «Краснодаром» пройдёт в Казани. Дата матча назначена на 12 июля. Об этом сообщает сайт Российского футбольного союза (РФС). Решение о месте проведения было утверждено по итогам заседания бюро исполкома РФС.

Напомним, что «Краснодар» в этом сезоне впервые в своей истории стал чемпионом России, обыграв в решающем матче московское «Динамо». В свою очередь, ЦСКА победил «Ростов» в финале Кубка России, завоевав трофей в девятый раз.

Армейцы имеют богатую историю выступлений в Суперкубке: они семь раз побеждали в турнире (2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014, 2018). «Краснодар» пока ни разу не выигрывал этот трофей: в прошлом году команда уступила «Зениту» со счетом 2:4.