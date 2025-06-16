Стало известно, где пройдёт матча за Суперкубок России по футболу
Матч за Суперкубок России между ЦСКА и «Краснодаром» состоится в Казани
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Встреча за Суперкубок России между московским ЦСКА и «Краснодаром» пройдёт в Казани. Дата матча назначена на 12 июля. Об этом сообщает сайт Российского футбольного союза (РФС). Решение о месте проведения было утверждено по итогам заседания бюро исполкома РФС.
Напомним, что «Краснодар» в этом сезоне впервые в своей истории стал чемпионом России, обыграв в решающем матче московское «Динамо». В свою очередь, ЦСКА победил «Ростов» в финале Кубка России, завоевав трофей в девятый раз.
Армейцы имеют богатую историю выступлений в Суперкубке: они семь раз побеждали в турнире (2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014, 2018). «Краснодар» пока ни разу не выигрывал этот трофей: в прошлом году команда уступила «Зениту» со счетом 2:4.
Ранее Life.ru сообщал, что товарищеская встреча между футбольными сборными России и Ирана может быть отменена из-за обострения ситуации в регионе. Российский футбольный союз (РФС) пока не заключил договор о проведении матча, что осложняет организацию и повышает вероятность срыва. Из-за неопределённости и отсутствия чётких гарантий игру могут отменить или перенести на другой срок. Матч был запланирован на октябрьскую паузу для сборных.