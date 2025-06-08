Женский «Зенит» выиграл Суперкубок России, разгромив «Локомотив»
Екатерина Патнюхина с мячом. Обложка © VK / Женская футбольная команда «Зенит»
Женский «Зенит» одержал уверенную победу над московским «Локомотивом» со счетом 3:0 в матче за Суперкубок России по футболу. Игра прошла в Екатеринбурге и принесла петербурженкам второй трофей в истории турнира.
Мячи в ворота «Локомотива» забили гаитянская нападающая Кики на 49-й минуте, Екатерина Пантюхина на 61-й и Наталья Трофимова на 89-й минутах. Игру московской команды существенно осложнило удаление гамбийской полузащитницы Олы Буваро на 38-й минуте матча.
Впервые «Зенит» выиграл этот престижный трофей в 2023 году, обыграв в серии пенальти ЦСКА. За Суперкубок-2025 петербургская команда получила право побороться как действующий чемпион страны, а «Локомотив» — как обладатель Кубка России.
Женский Суперкубок России проводится с 2021 года. За это время «Локомотив» и «Зенит» дважды становились его обладателями, а ЦСКА побеждал в 2024 году. Нынешний успех позволил петербургскому клубу сравняться по количеству трофеев с железнодорожницами.
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