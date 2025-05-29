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29 мая, 13:39

ФК «Зенит» сохранит состав совета директоров и тренерского штаба

Обложка © Сайт ФК «Зенит»

Обложка © Сайт ФК «Зенит»

В Санкт-Петербургском «Лахта Центре» прошло стратегическое совещание футбольного клуба «Зенит». Совет директоров собрался для обсуждения ключевых вопросов развития, к которому присоединился и глава тренерского штаба команды Сергей Семак.

По итогам этого коллегиального сбора было принято решение сохранить неизменным нынешний состав Совета директоров, высшее управленческое звено клуба и, что особенно значимо для болельщиков и игроков, весь тренерский штаб. Это решение свидетельствует о полном доверии к текущему курсу и выбранной модели управления «сине-бело-голубыми».

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Ранее футбольный клуб «Зенит» отпраздновал свой 100-летний юбилей. С этим событием команду поздравил президент России Владимир Путин, напомнивший, что десятикратный чемпион России по футболу начинал свой путь, будучи физкультурным кружком.

Владимир Озеров
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