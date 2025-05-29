ФК «Зенит» сохранит состав совета директоров и тренерского штаба

В Санкт-Петербургском «Лахта Центре» прошло стратегическое совещание футбольного клуба «Зенит». Совет директоров собрался для обсуждения ключевых вопросов развития, к которому присоединился и глава тренерского штаба команды Сергей Семак.

По итогам этого коллегиального сбора было принято решение сохранить неизменным нынешний состав Совета директоров, высшее управленческое звено клуба и, что особенно значимо для болельщиков и игроков, весь тренерский штаб. Это решение свидетельствует о полном доверии к текущему курсу и выбранной модели управления «сине-бело-голубыми».