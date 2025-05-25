«Барракуды объели до костей»: Медведев высмеял слухи об уходе из «Зенита»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о своём возможном уходе из клуба в разговоре с газетой «Спорт-Экспресс». Поводом стали слухи, которые ранее распространил блогер Иван Карпов.

«За постоянную брехню, в том числе про моё увольнение или уход на пенсию, блогер Карпов получил пожизненный запрет на журналистскую профессию. В пруду, где обитал Карп, барракуды, запущенные Лигой защиты интернета, объели его до костей за рекордное время», — заявил Медведев.

Функционер занимает пост главы правления с 2023 года. До этого он работал гендиректором «Зенита». В клубе уход Медведева официально не подтверждали, и сам он, судя по тону, покидать команду не собирается.