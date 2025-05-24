«Связан с силой города»: Семак назвал ФК «Зенит» символом Санкт-Петербурга
Семак: ФК «Зенит» является одним из символом самого Петербурга
Обложка © Сайт ФК «Зенит»
Завтра Петербург готовится отметить вековой юбилей своего ФК «Зенит». Наставник «сине-бело-голубых» Сергей Семак подчеркнул, что команда с берегов Невы давно стала неотъемлемым символом Северной столицы. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
Семак — о «Зените». Видео © Телеканал Санкт-Петербург
«Сила «Зенита» напрямую связана с силой города, а сила города — это ДНК поколения, которое пережило блокаду», — подчеркнул он.
Семак также признался, что именно «Зенит» сыграл ключевую роль в его личностном и профессиональном становлении. Он вдохновил жителей города и футбольный клуб на новые вершины, пожелав им всегда ставить амбициозные задачи и непоколебимо верить в их достижимость.
История «Зенита» берет начало весной 1925 года, когда при Ленинградском металлическом заводе (ЛМЗ) им. Сталина сформировалась команда физкультурников. Именно 25 мая 1925 года официально закрепилось как день рождения клуба.
Кстати, сейчас во время домашних матчей «сине-бело-голубых» в чаше «Газпром Арены» транслируются поздравления болельщиков к 100-летнему юбилею футбольного клуба. Недавно в дело включилась и группа «Ленинград», записав песню-поздравление.