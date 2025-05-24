«Связан с силой города»: Семак назвал ФК «Зенит» символом Санкт-Петербурга

Завтра Петербург готовится отметить вековой юбилей своего ФК «Зенит». Наставник «сине-бело-голубых» Сергей Семак подчеркнул, что команда с берегов Невы давно стала неотъемлемым символом Северной столицы. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Семак — о «Зените». Видео © Телеканал Санкт-Петербург

«Сила «Зенита» напрямую связана с силой города, а сила города — это ДНК поколения, которое пережило блокаду», — подчеркнул он.

Семак также признался, что именно «Зенит» сыграл ключевую роль в его личностном и профессиональном становлении. Он вдохновил жителей города и футбольный клуб на новые вершины, пожелав им всегда ставить амбициозные задачи и непоколебимо верить в их достижимость.

История «Зенита» берет начало весной 1925 года, когда при Ленинградском металлическом заводе (ЛМЗ) им. Сталина сформировалась команда физкультурников. Именно 25 мая 1925 года официально закрепилось как день рождения клуба.