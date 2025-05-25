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25 мая, 11:50

Ни одного трофея: Медведев может уйти из «Зенита» после провала на 100-летие клуба

Журналист Карпов: Медведев может покинуть пост президента «Зенита»

Александр Медведев. Обложка © ФК «Зенит»

Александр Медведев. Обложка © ФК «Зенит»

Александр Медведев может покинуть посты президента петербургского «Зенита» и клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА. Об этом в телеграм-канале сообщает журналист Иван Карпов.

«Медведев покидает «Зенит» и уходит на пенсию», — говорится в публикации.

По данным источника, Медведев покинет свой пост и уйдет на пенсию из-за неудовлетворительных результатов, показанных «Зенитом» и СКА в этом сезоне.

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Накануне «Зенит» не смог оформить седьмое чемпионство РПЛ подряд, уступив «Краснодару» всего одно очко в итоговой таблице. Юбилейный год для клуба оказался без трофеев: команда выбыла из Кубка России и, следовательно, не будет бороться за Суперкубок.

Алиса Хуссаин
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