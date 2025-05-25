Ни одного трофея: Медведев может уйти из «Зенита» после провала на 100-летие клуба
Журналист Карпов: Медведев может покинуть пост президента «Зенита»
Александр Медведев. Обложка © ФК «Зенит»
Александр Медведев может покинуть посты президента петербургского «Зенита» и клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА. Об этом в телеграм-канале сообщает журналист Иван Карпов.
«Медведев покидает «Зенит» и уходит на пенсию», — говорится в публикации.
По данным источника, Медведев покинет свой пост и уйдет на пенсию из-за неудовлетворительных результатов, показанных «Зенитом» и СКА в этом сезоне.
Накануне «Зенит» не смог оформить седьмое чемпионство РПЛ подряд, уступив «Краснодару» всего одно очко в итоговой таблице. Юбилейный год для клуба оказался без трофеев: команда выбыла из Кубка России и, следовательно, не будет бороться за Суперкубок.