Ни одного трофея: Медведев может уйти из «Зенита» после провала на 100-летие клуба

Александр Медведев может покинуть посты президента петербургского «Зенита» и клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА. Об этом в телеграм-канале сообщает журналист Иван Карпов.

«Медведев покидает «Зенит» и уходит на пенсию», — говорится в публикации.

По данным источника, Медведев покинет свой пост и уйдет на пенсию из-за неудовлетворительных результатов, показанных «Зенитом» и СКА в этом сезоне.