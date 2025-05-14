Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 мая, 03:22

«Улетел из России с 10-ю чемоданами денег»: Вендел из «Зенита» покинул РФ

Полузащитник «Зенита» Вендел покинул Россию

Вендел. Обложка © fc-zenit.ru

Вендел. Обложка © fc-zenit.ru

Полузащитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Вендел покинул Россию. Об этом в своих социальных сетях сообщил журналист Иван Карпов.

Спортсмен был замечен вместе со своей спутницей при регистрации на рейс авиакомпании Emirates. Предполагается, что бразилец направляется в Рио-де-Жанейро транзитом через ОАЭ.

«Вендел улетел из России с 10-ю чемоданами денег: бразильца заметили во вторник в аэропорту Пулково в 20:34 с девушкой на стойке регистрации авиакомпании Emirates. Вероятно, полузащитник отправился в Рио-де-Жанейро с пересадкой в ОАЭ», — докладывает Карпов.

В связи с полученной травмой Вендел не сможет принять участие в оставшихся матчах «Зенита» в текущем сезоне, включая игры РПЛ и Кубка России. С 3 июня у него вступает в силу контракт с бразильским клубом «Ботафого».

«Подобные выходки недопустимы»: РПЛ сделала заявление по скандальному моменту с игроком «Зенита»
«Подобные выходки недопустимы»: РПЛ сделала заявление по скандальному моменту с игроком «Зенита»

Напомним, что ранее Вендел был дисквалифицирован на один матч за жест, адресованный болельщикам. Бразилец показал трибунам средний палец. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак обвинил игрока «Факела» в провокации и проявлении расизма по отношению к Венделу.

Антон Голыбин
  • Новости
  • ФК Зенит
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar