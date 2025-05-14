«Улетел из России с 10-ю чемоданами денег»: Вендел из «Зенита» покинул РФ

Полузащитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Вендел покинул Россию. Об этом в своих социальных сетях сообщил журналист Иван Карпов.

Спортсмен был замечен вместе со своей спутницей при регистрации на рейс авиакомпании Emirates. Предполагается, что бразилец направляется в Рио-де-Жанейро транзитом через ОАЭ.

«Вендел улетел из России с 10-ю чемоданами денег: бразильца заметили во вторник в аэропорту Пулково в 20:34 с девушкой на стойке регистрации авиакомпании Emirates. Вероятно, полузащитник отправился в Рио-де-Жанейро с пересадкой в ОАЭ», — докладывает Карпов.

В связи с полученной травмой Вендел не сможет принять участие в оставшихся матчах «Зенита» в текущем сезоне, включая игры РПЛ и Кубка России. С 3 июня у него вступает в силу контракт с бразильским клубом «Ботафого».