Бразильца из «Зенита» наказали за показанный трибунам средний палец

Бразильский игрок петербургского «Зенита» Вендел пропустит один матч футбольной Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом рассказал глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц.

«Учитывая все обстоятельства дела, КДК принял решение за оскорбительное поведение игрока дисквалифицировать Вендела на два матча, один из матчей — условно. Для Вендела установлен испытательный срок в один год с момента принятия решения», — сказал Григорьянц.

8 марта «Зенит» на выезде обыграл «Факел» со счётом 2:0. Вендел был удалён на 74-й минуте за оскорбительный жест в адрес трибуны болельщиков. После игры главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак заявил, что футболист «Факела» якобы изображал обезьяну на поле, пытаясь спровоцировать бразильца, а также обвинил болельщиков воронежцев в проявлении расизма. В 21-м туре «Зенит» на выезде сыграет с московским «Спартаком» 16 марта.