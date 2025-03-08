«Всякое было»: Экс-футболист «Зенита» признался, что грабил людей

Экс-футболист «Зенита» и сборной России Александр Панов признался в участии в грабежах и разбойных нападениях. Об ошибках юности спортсмен рассказал в интервью программы Dash.

«Мы сами сбивались в стаи, кружились по городу в поисках зарабатывания денег. И грабили. А что делать? Всякое было. И по голове кому-то могли засадить», — рассказал футболист.

Панов поделился, что чуть не угодил за решётку. Однажды он вместе с друзьями избил и ограбил мужчину, который работал вместе с отцом одного из нападавших. Только это и спасло их, пострадавший не стал предъявлять претензий и забрал заявление. Бывшему футболисту «Зенита» грозило 8 лет за разбой.

За «Зенит» спортсмен выступал с 1994 по 1995 год, а также с 1997 по 2000 год и с 2006 по 2008 год. Панов провёл 123 матча за футбольный клуб и забил 30 мячей. Футболист также забил четыре гола за сборную РФ, проведя 17 матчей.