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6 марта, 19:50

ЦСКА объявил о переходе аргентинского полузащитника Вильягры

Родриго Вильягра стал игроком ЦСКА. Обложка © Telegram / ПФК ЦСКА

Родриго Вильягра стал игроком ЦСКА. Обложка © Telegram / ПФК ЦСКА

Аргентинский полузащитник Родриго Вильягра стал игроком ЦСКА. Об этом сообщила пресс-служба московского клуба.

Контракт с 24-летним футболистом рассчитан до конца декабря 2028 года с опцией продления на 1 год. В России Вильягра будет играть под номером «5».

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В ЦСКА уточнили, что игрок перешёл в качестве свободного агента. На международном уровне полузащитник защищал цвета сборной Аргентины U-20 и U-23.

В минувшее зимнее трансферное окно из ЦСКА ушёл Саша Зделар, который стал игроком «Зенита». 29-летний футболист перешёл в стан армейцев в 2022 году из белградского «Партизана». Всего на счету сербского футболиста 96 игр в составе московского клуба, один гол и один голевой пас.

Артур Лапсаков
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