ЦСКА объявил о переходе аргентинского полузащитника Вильягры

Аргентинский полузащитник Родриго Вильягра стал игроком ЦСКА. Об этом сообщила пресс-служба московского клуба.

Контракт с 24-летним футболистом рассчитан до конца декабря 2028 года с опцией продления на 1 год. В России Вильягра будет играть под номером «5».

В ЦСКА уточнили, что игрок перешёл в качестве свободного агента. На международном уровне полузащитник защищал цвета сборной Аргентины U-20 и U-23.