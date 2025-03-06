ЦСКА объявил о переходе аргентинского полузащитника Вильягры
Родриго Вильягра стал игроком ЦСКА. Обложка © Telegram / ПФК ЦСКА
Аргентинский полузащитник Родриго Вильягра стал игроком ЦСКА. Об этом сообщила пресс-служба московского клуба.
Контракт с 24-летним футболистом рассчитан до конца декабря 2028 года с опцией продления на 1 год. В России Вильягра будет играть под номером «5».
В ЦСКА уточнили, что игрок перешёл в качестве свободного агента. На международном уровне полузащитник защищал цвета сборной Аргентины U-20 и U-23.
В минувшее зимнее трансферное окно из ЦСКА ушёл Саша Зделар, который стал игроком «Зенита». 29-летний футболист перешёл в стан армейцев в 2022 году из белградского «Партизана». Всего на счету сербского футболиста 96 игр в составе московского клуба, один гол и один голевой пас.