Путин поздравил «Зенит» со столетним юбилеем

Президент РФ Владимир Путин направил поздравления футбольному клубу «Зенит» по случаю его столетнего юбилея. В своём обращении глава государства особо выделил «славный путь», который команда прошла за годы существования, а также её «неукоснительное следование традициям», бережно сохранённым и приумноженным предшествующими поколениями спортсменов.

Торжественные слова были произнесены в Санкт-Петербурге на Матче легенд, организованном в честь векового юбилея клуба. Поздравление от российского лидера зачитал руководитель «Газпрома» Алексей Миллер.

«За минувшие годы «Зенит» прошёл большой, насыщенный, яркий, с незабываемыми событиями путь от физкультурного кружка Ленинградского металлического завода до одного из самых именитых спортивных клубов страны, вписал славные события в летопись отечественного футбола», — говорится в поздравлении президента.

Особое внимание глава государства уделил тому, что «сплочённость и вера в свои силы» не раз становились решающим фактором в завоевании командой побед на российских и европейских турнирах. В поздравлении российского лидера также отмечено, что преданные поклонники клуба внесли колоссальный вклад в триумфы «Зенита», обеспечивая неустанную и вдохновенную поддержку.

Свой столетний юбилей, который пришёлся на 25 мая, «Зенит» встретил в статусе одного из самых титулованных клубов страны. В его активе Кубок и Суперкубок УЕФА, а также десять чемпионских званий, пять Кубков и девять Суперкубков России. Кроме того, в истории клуба есть по одному Кубку и чемпионству СССР.