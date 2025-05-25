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25 мая, 13:03

Путин поздравил «Зенит» со столетним юбилеем

Путин: «Зенит» бережно хранит традиции, заложенные поколениями спортсменов

Обложка © ФК «Зенит»

Обложка © ФК «Зенит»

Президент РФ Владимир Путин направил поздравления футбольному клубу «Зенит» по случаю его столетнего юбилея. В своём обращении глава государства особо выделил «славный путь», который команда прошла за годы существования, а также её «неукоснительное следование традициям», бережно сохранённым и приумноженным предшествующими поколениями спортсменов.

Торжественные слова были произнесены в Санкт-Петербурге на Матче легенд, организованном в честь векового юбилея клуба. Поздравление от российского лидера зачитал руководитель «Газпрома» Алексей Миллер.

«За минувшие годы «Зенит» прошёл большой, насыщенный, яркий, с незабываемыми событиями путь от физкультурного кружка Ленинградского металлического завода до одного из самых именитых спортивных клубов страны, вписал славные события в летопись отечественного футбола», — говорится в поздравлении президента.

Особое внимание глава государства уделил тому, что «сплочённость и вера в свои силы» не раз становились решающим фактором в завоевании командой побед на российских и европейских турнирах. В поздравлении российского лидера также отмечено, что преданные поклонники клуба внесли колоссальный вклад в триумфы «Зенита», обеспечивая неустанную и вдохновенную поддержку.

Свой столетний юбилей, который пришёлся на 25 мая, «Зенит» встретил в статусе одного из самых титулованных клубов страны. В его активе Кубок и Суперкубок УЕФА, а также десять чемпионских званий, пять Кубков и девять Суперкубков России. Кроме того, в истории клуба есть по одному Кубку и чемпионству СССР.

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Однако юбилей ФК «Зенит» омрачается нерадостными новостями. Накануне петербуржцы не смогли оформить седьмое чемпионство РПЛ подряд, уступив «Краснодару» всего одно очко в итоговой таблице. Юбилейный год для клуба оказался без трофеев: команда выбыла из Кубка России и, следовательно, не будет бороться за Суперкубок.

Ольга Сливченко
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