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Регион
16 июня, 14:22

Матч сборных России и Ирана под угрозой срыва из-за конфликта

Sport24: Товарищеская игра России и Ирана может не состояться из-за конфликта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marco Iacobucci Epp

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marco Iacobucci Epp

Товарищеская встреча между футбольными сборными России и Ирана может быть отменена из-за обострения ситуации в регионе, вызванного конфликтом с Израилем. Об этом сообщает Sport24.

«Многие представители Федерации футбола и других спортивных структур уже начали покидать территорию страны. Обстановка становится все менее управляемой, а последствия — абсолютно непредсказуемы», — заявил один из источников издания.

Российский футбольный союз (РФС) ещё не подписал соглашение о проведении матча, что затрудняет подготовку и увеличивает риски. В условиях нестабильности и отсутствия гарантий проведения встречи есть вероятность её отмены или переноса.

Матч был запланирован на октябрьскую паузу для сборных.

Напоминаем, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в международных турнирах в связи с ситуацией на Украине, поэтому подопечные Валерия Карпина играют товарищеские матчи с дружественными странами.

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Как сообщал Life.ru, в ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана, задействовав около 200 самолётов. В результате 100 ударов погибли не менее 78 мирных жителей, свыше 300 получили ранения, включая более 20 иранских военных. В ночь на 14 июня Иран ответил ударами по 150 военным целям в Израиле. 15 июня Тегеран запустил баллистические ракеты, поразившие Хайфу и Нижнюю Галилею, в том числе ключевые энергетические объекты. Израиль попытался контратаковать и призвал ООН осудить действия Ирана. В ночь на 16 июня бои продолжились. Ирану удалось подорвать уверенность в эффективности «Железного купола».

Анастасия Никонорова
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