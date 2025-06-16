Матч сборных России и Ирана под угрозой срыва из-за конфликта

Товарищеская встреча между футбольными сборными России и Ирана может быть отменена из-за обострения ситуации в регионе, вызванного конфликтом с Израилем. Об этом сообщает Sport24.

«Многие представители Федерации футбола и других спортивных структур уже начали покидать территорию страны. Обстановка становится все менее управляемой, а последствия — абсолютно непредсказуемы», — заявил один из источников издания.

Российский футбольный союз (РФС) ещё не подписал соглашение о проведении матча, что затрудняет подготовку и увеличивает риски. В условиях нестабильности и отсутствия гарантий проведения встречи есть вероятность её отмены или переноса.