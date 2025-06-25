Огромный замок и квартиры в Москве для детей: Раскрыто имущество задержанного госсекретаря Дагестана
SHOT: Госсекретарь Дагестана Магомедов владеет особняком площадью 4000 кв. м.
Магомед-Султан Магомедов. Обложка © РИА Новости / Сергей Расулов
Огромный замок площадью около 4000 квадратных метров в Дагестане — лишь один из объектов недвижимости, принадлежащих госсекретарю Дагестана Магомеду-Султану Магомедову, у которого сегодня утром силовики проводят обыски. По данным телеграм-канала SHOT, в таких четырёхэтажных хоромах чиновник жил в Махачкале.
Особняк с резными деталями, башенками и мощной охраной, включающий в себя два отдельных строения, находится в городке Нефтяников. Также Магомедов владеет квартирой в Москве площадью около 160 квадратов.
Три дочери чиновника владеют квартирами площадью около 90 квадратных метров каждая в одном и том же доме в Хорошевском районе Москвы. Ориентировочная стоимость каждой квартиры составляет 40 миллионов рублей. Сын Магомедова, ранее выступавший за «Анжи», имеет в собственности квартиру в Пресненском районе столицы. Её площадь около 160 квадратных метров, а стоимость оценивается примерно в 140 миллионов рублей.
Напомним, ранее сообщалось, что силовики проводят обыски у госсекретаря Дагестана, основателя «Анжи» Магомедова. Известно, что оперативные мероприятия носят комплексный характер и затрагивают несколько объектов одновременно. По предварительным данным, Магомедов задержан.