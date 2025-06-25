Огромный замок и квартиры в Москве для детей: Раскрыто имущество задержанного госсекретаря Дагестана

Огромный замок площадью около 4000 квадратных метров в Дагестане — лишь один из объектов недвижимости, принадлежащих госсекретарю Дагестана Магомеду-Султану Магомедову, у которого сегодня утром силовики проводят обыски. По данным телеграм-канала SHOT, в таких четырёхэтажных хоромах чиновник жил в Махачкале.









Особняк с резными деталями, башенками и мощной охраной, включающий в себя два отдельных строения, находится в городке Нефтяников. Также Магомедов владеет квартирой в Москве площадью около 160 квадратов.

Три дочери чиновника владеют квартирами площадью около 90 квадратных метров каждая в одном и том же доме в Хорошевском районе Москвы. Ориентировочная стоимость каждой квартиры составляет 40 миллионов рублей. Сын Магомедова, ранее выступавший за «Анжи», имеет в собственности квартиру в Пресненском районе столицы. Её площадь около 160 квадратных метров, а стоимость оценивается примерно в 140 миллионов рублей.