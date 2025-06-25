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25 июня, 06:23

Названа причина обысков у госсекретаря Дагестана

SHOT: Обыски у госсекретаря Дагестана Магомедова связаны с делом «Дагнефтебазы»

Обложка © Народное собрание РД

Обложка © Народное собрание РД

Обыски у государственного секретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова, предварительно, связаны с уголовным делом о незаконной приватизации «Дагнефтебазы». Об этом сообщает SHOT.

Ранее база принадлежала правительству республики, но в 2005 году стала частной и её возглавил Магомедов. Как утверждает телеграм-канал, теперь всю недвижимость чиновника и его семьи могут конфисковать.

Также отмечается, что в 2017 году, когда Магомедов был депутатом Народного собрания Дагестана, у него обнаружили тайную квартиру за 95 миллионов рублей в Москве. Жильё было записано на его супругу и никак не фигурировала в сведениях о доходах.

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Напомним, ранее сообщалось, что силовики проводят обыски у госсекретаря Дагестана, основателя «Анжи» Магомедова. Известно, что оперативные мероприятия носят комплексный характер и затрагивают несколько объектов одновременно.

Никита Никонов
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