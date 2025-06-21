Суд в Москве арестовал владельца «Торпедо» Леонида Соболева

Напомним, ранее было возбуждено дело о подкупе судей в футболе. Задержали двух человек: директора клуба «Торпедо Москва» Валерия Скородумова и его совладельца Леонида Соболева. Утверждается, что с марта по май 2025 года они предлагали главному судье матчей «Торпедо» больше миллиона рублей за то, чтобы он специально судил в их пользу. Так они якобы хотели повлиять на результат не менее трёх игр. «Торпедо» по итогам прошлого сезона поднялось из Первой лиги в РПЛ.