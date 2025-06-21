Суд в Москве арестовал владельца «Торпедо» Леонида Соболева
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Мещанский районный суд Москвы арестовал владельца столичного футбольного клуба «Торпедо» Леонида Соболева, который обвиняется в оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Об этом журналистам сообщил адвокат бизнесмена Александр Добровинский.
«Суд избрал в отношении Соболева меру пресечения в виде ареста», — сказал адвокат.
Уточняется, что арест избран на два месяца.
Напомним, ранее было возбуждено дело о подкупе судей в футболе. Задержали двух человек: директора клуба «Торпедо Москва» Валерия Скородумова и его совладельца Леонида Соболева. Утверждается, что с марта по май 2025 года они предлагали главному судье матчей «Торпедо» больше миллиона рублей за то, чтобы он специально судил в их пользу. Так они якобы хотели повлиять на результат не менее трёх игр. «Торпедо» по итогам прошлого сезона поднялось из Первой лиги в РПЛ.