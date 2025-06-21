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21 июня, 09:51

«Много закулисных интриг»: Адвокат владельца ФК «Торпедо» рассказал о его «серьёзных» врагах

Адвокат Добровинский: Владелец ФК «Торпедо» Соболев отказался от дачи показаний

Леонид Соболев. Обложка © sports

Леонид Соболев. Обложка © sports

Владелец московского ФК «Торпедо» Леонид Соболев, задержанный по подозрению в попытке дать взятку судье, отказался от дачи показаний и не принимает выдвинутые против него обвинения. Об этом заявил его адвокат Александр Добровинский.

«Обвинение утверждает, что «Торпедо» предлагал взятку судьям на каких-то матчах. При этом мой клиент никогда не разговаривал ни с одним судьёй, но является совладельцем, и его привлекли по этому поводу», — уточнил юрист.

Также в интервью 360.ru Добровинский отметил, что не знаком с директором клуба Валерием Скородумовым. Однако в деле Соболева много «закулисных историй», с которыми нужно разбираться. Адвокат подчеркнул, что только приступил к изучению материалов.

«Леонид, конечно же, не принимает обвинения, он даже отказался от дачи показаний. Как мне кажется, там много закулисных историй и интриг. Есть серьёзные враги», — заключил Добровинский.

В РФС отреагировали на обыски в «Торпедо» и уголовное дело против владельца клуба
В РФС отреагировали на обыски в «Торпедо» и уголовное дело против владельца клуба

Ранее в офисе ФК «Торпедо», а также в домах владельца клуба Соболева и директора Скородумова прошли обыски. В итоге им предъявили обвинение в подкупе судьи на один миллион рублей.

Борис Эльфанд
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