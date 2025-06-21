«Много закулисных интриг»: Адвокат владельца ФК «Торпедо» рассказал о его «серьёзных» врагах

Владелец московского ФК «Торпедо» Леонид Соболев, задержанный по подозрению в попытке дать взятку судье, отказался от дачи показаний и не принимает выдвинутые против него обвинения. Об этом заявил его адвокат Александр Добровинский.

«Обвинение утверждает, что «Торпедо» предлагал взятку судьям на каких-то матчах. При этом мой клиент никогда не разговаривал ни с одним судьёй, но является совладельцем, и его привлекли по этому поводу», — уточнил юрист.

Также в интервью 360.ru Добровинский отметил, что не знаком с директором клуба Валерием Скородумовым. Однако в деле Соболева много «закулисных историй», с которыми нужно разбираться. Адвокат подчеркнул, что только приступил к изучению материалов.

«Леонид, конечно же, не принимает обвинения, он даже отказался от дачи показаний. Как мне кажется, там много закулисных историй и интриг. Есть серьёзные враги», — заключил Добровинский.