В РФС отреагировали на обыски в «Торпедо» и уголовное дело против владельца клуба

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил, что поручил департаменту защиты игры провести расследование по факту предполагаемой попытки подкупа со стороны представителей московского «Торпедо». Он также подчеркнул приверженность союза принципам честной игры.

«РФС последовательно выступает за соблюдение правил честной игры. В последние годы юрисдикционными органами РФС были дисквалифицированы десятки футболистов и функционеров за различные этические нарушения. Наша конечная цель — нулевая терпимость к любым нарушениям этических норм всеми субъектами футбола», — заявил Митрофанов журналистам.

Функционер добавил, что на данный момент РФС оказывает полную поддержку правоохранительным органам и надеется, что «все виновные будут установлены и привлечены к ответственности».