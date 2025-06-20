В РФС отреагировали на обыски в «Торпедо» и уголовное дело против владельца клуба
РФС помогает органам в связи с делом против владельца «Торпедо» Соболева
Обложка © VK / ФК «Торпедо Москва»
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил, что поручил департаменту защиты игры провести расследование по факту предполагаемой попытки подкупа со стороны представителей московского «Торпедо». Он также подчеркнул приверженность союза принципам честной игры.
«РФС последовательно выступает за соблюдение правил честной игры. В последние годы юрисдикционными органами РФС были дисквалифицированы десятки футболистов и функционеров за различные этические нарушения. Наша конечная цель — нулевая терпимость к любым нарушениям этических норм всеми субъектами футбола», — заявил Митрофанов журналистам.
Функционер добавил, что на данный момент РФС оказывает полную поддержку правоохранительным органам и надеется, что «все виновные будут установлены и привлечены к ответственности».
Напомним, что ранее стало известно о проведении обысков в офисе футбольного клуба «Торпедо». Сообщалось, что против владельца ФК Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова заведены уголовные дела по статье «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса организованной группой». Им грозит до 7 лет лишения свободы. «Торпедо» по итогам прошлого сезона поднялось из Первой лиги в РПЛ.