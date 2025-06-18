Марио Фернандес провёл тренировку в московской команде
«Матч ТВ»: Марио Фернандес провёл первую тренировку в московском «Торпедо»
Экс-защитник ЦСКА и «Зенита» Марио Фернандес. Обложка © ТАСС / Максим Константинов
Во вторник экс-защитник ЦСКА и «Зенита» Марио Фернандес прибыл в Москву и уже провёл первую тренировку с «Торпедо». Об этом сообщает «Матч ТВ».
Фернандес находится в расположении столичного клуба на просмотре. Если он успешно пройдёт его, а затем медицинское обследование, с ним будет подписан контракт.
Футболист перешёл в «Зенит» в июле 2023 года и сыграл за команду в 18 матчах, не отметившись результативными действиями. В составе клуба он стал чемпионом России и обладателем Кубка страны. До этого Фернандес выступал за ЦСКА и играл за сборную России. В прошлом году Марио покинул «Зенит» и с тех пор оставался без команды.
Напомним, что в последней игре сезона Первой лиги московское «Торпедо» на домашнем стадионе сыграло вничью с «КАМАЗом» (1:1). Ранний гол Александра Юшина, забитый на 11-й минуте, вывел «Торпедо» вперёд. Этот результат обеспечил команде путёвку в Российскую Премьер-лигу на следующий сезон.