Марио Фернандес провёл тренировку в московской команде

Во вторник экс-защитник ЦСКА и «Зенита» Марио Фернандес прибыл в Москву и уже провёл первую тренировку с «Торпедо». Об этом сообщает «Матч ТВ».

Фернандес находится в расположении столичного клуба на просмотре. Если он успешно пройдёт его, а затем медицинское обследование, с ним будет подписан контракт.

Футболист перешёл в «Зенит» в июле 2023 года и сыграл за команду в 18 матчах, не отметившись результативными действиями. В составе клуба он стал чемпионом России и обладателем Кубка страны. До этого Фернандес выступал за ЦСКА и играл за сборную России. В прошлом году Марио покинул «Зенит» и с тех пор оставался без команды.