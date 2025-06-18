ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 июня, 09:27

Марио Фернандес провёл тренировку в московской команде

«Матч ТВ»: Марио Фернандес провёл первую тренировку в московском «Торпедо»

Экс-защитник ЦСКА и «Зенита» Марио Фернандес. Обложка © ТАСС / Максим Константинов

Экс-защитник ЦСКА и «Зенита» Марио Фернандес. Обложка © ТАСС / Максим Константинов

Во вторник экс-защитник ЦСКА и «Зенита» Марио Фернандес прибыл в Москву и уже провёл первую тренировку с «Торпедо». Об этом сообщает «Матч ТВ».

Фернандес находится в расположении столичного клуба на просмотре. Если он успешно пройдёт его, а затем медицинское обследование, с ним будет подписан контракт.

Футболист перешёл в «Зенит» в июле 2023 года и сыграл за команду в 18 матчах, не отметившись результативными действиями. В составе клуба он стал чемпионом России и обладателем Кубка страны. До этого Фернандес выступал за ЦСКА и играл за сборную России. В прошлом году Марио покинул «Зенит» и с тех пор оставался без команды.

«Торпедо» уволило Ларионова с поста главного тренера после вылета из плей-офф
«Торпедо» уволило Ларионова с поста главного тренера после вылета из плей-офф

Напомним, что в последней игре сезона Первой лиги московское «Торпедо» на домашнем стадионе сыграло вничью с «КАМАЗом» (1:1). Ранний гол Александра Юшина, забитый на 11-й минуте, вывел «Торпедо» вперёд. Этот результат обеспечил команде путёвку в Российскую Премьер-лигу на следующий сезон.

Алиса Хуссаин
  • Новости
  • ФК Торпедо
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar