«Торпедо» уволило Ларионова с поста главного тренера после вылета из плей-офф
Игорь Ларионов. Обложка © VK / ХК «Торпедо»
Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» объявил о расторжении контракта с главным тренером Игорем Ларионовым. Об этом сообщила пресс-служба команды.
Соглашение было растогнуто по обоюдному решению сторон. Генеральный менеджер «Торпедо» Александр Харламов отметил значительный вклад тренера в развитие команды и искренне поблагодарил Ларионова за проделанную работу.
«Под его руководством команда сохранила и укрепила выбранный курс на атакующий стиль игры, свободу мышления на льду и доверие к молодым хоккеистам», — отметил Харламов.
По итогам завершившегося регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» заняло восьмое место в турнирной таблице Западной конференции и вылетело в первом раунде плей-офф, уступив во всех четырёх матчах ярославскому «Локомотиву».