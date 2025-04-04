«Торпедо» уволило Ларионова с поста главного тренера после вылета из плей-офф

Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» объявил о расторжении контракта с главным тренером Игорем Ларионовым. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Соглашение было растогнуто по обоюдному решению сторон. Генеральный менеджер «Торпедо» Александр Харламов отметил значительный вклад тренера в развитие команды и искренне поблагодарил Ларионова за проделанную работу.

«Под его руководством команда сохранила и укрепила выбранный курс на атакующий стиль игры, свободу мышления на льду и доверие к молодым хоккеистам», — отметил Харламов.