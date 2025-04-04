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Регион
4 апреля, 20:39

«Торпедо» уволило Ларионова с поста главного тренера после вылета из плей-офф

Игорь Ларионов. Обложка © VK / ХК «Торпедо»

Игорь Ларионов. Обложка © VK / ХК «Торпедо»

Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» объявил о расторжении контракта с главным тренером Игорем Ларионовым. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Соглашение было растогнуто по обоюдному решению сторон. Генеральный менеджер «Торпедо» Александр Харламов отметил значительный вклад тренера в развитие команды и искренне поблагодарил Ларионова за проделанную работу.

«Под его руководством команда сохранила и укрепила выбранный курс на атакующий стиль игры, свободу мышления на льду и доверие к молодым хоккеистам», — отметил Харламов.

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По итогам завершившегося регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» заняло восьмое место в турнирной таблице Западной конференции и вылетело в первом раунде плей-офф, уступив во всех четырёх матчах ярославскому «Локомотиву».

Артур Лапсаков
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