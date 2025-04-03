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3 апреля, 19:09

«Спартак» обыграл «Северсталь» и вышел во второй раунд Кубка Гагарина

Хоккеисты «Спартака». Обложка © ХК «Спартак» Москва

Хоккеисты «Спартака». Обложка © ХК «Спартак» Москва

«Спартак» переиграл череповецкую «Северсталь» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене «Мегаспорт» в Москве и завершилась со счётом 5:2.

Шайбы в составе победителей забросили Андрей Миронов (24-я минута), Иван Морозов (24), Сергей Лукьянцев (25), Никита Ефремов (34) и Михаил Мальцев (40). У гостей отличились Николай Чебыкин (4) и Алексей Кручинин (22).

Москвичи выиграли серию со счётом 4-1 и пробились во второй раунд Кубка Гагарина. Их соперник в этой стадии определится позднее. В прошлом розыгрыше плей-офф, напомним, «Спартак» также обыграл «Северсталь» со счётом 4-1 в первом раунде.

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В других играх дня магнитогорский «Металлург» победил омский «Авангард» (3:1, 2-3 в серии), «Автомобилист» в Екатеринбурге обыграл казанский «Ак Барс» (2:0, 3-2 в серии), а минское «Динамо» на своём льду разгромило ЦСКА (7:0, 3-2 в серии).

Минувшей ночью в НХЛ вновь отличился Александр Овечкин, сократив отставание от рекорда Уэйна Гретцки до двух шайб. Также россиянин повторил достижение Горди Хоу, забив 39 шайб за сезон среди хоккеистов в возрасте 39 лет.

Артур Лапсаков
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