«Спартак» обыграл «Северсталь» и вышел во второй раунд Кубка Гагарина

«Спартак» переиграл череповецкую «Северсталь» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене «Мегаспорт» в Москве и завершилась со счётом 5:2.

Шайбы в составе победителей забросили Андрей Миронов (24-я минута), Иван Морозов (24), Сергей Лукьянцев (25), Никита Ефремов (34) и Михаил Мальцев (40). У гостей отличились Николай Чебыкин (4) и Алексей Кручинин (22).

Москвичи выиграли серию со счётом 4-1 и пробились во второй раунд Кубка Гагарина. Их соперник в этой стадии определится позднее. В прошлом розыгрыше плей-офф, напомним, «Спартак» также обыграл «Северсталь» со счётом 4-1 в первом раунде.

В других играх дня магнитогорский «Металлург» победил омский «Авангард» (3:1, 2-3 в серии), «Автомобилист» в Екатеринбурге обыграл казанский «Ак Барс» (2:0, 3-2 в серии), а минское «Динамо» на своём льду разгромило ЦСКА (7:0, 3-2 в серии).