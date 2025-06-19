В Рязанской области осудили экс-прокурора за взятку в размере 50 мешков картошки

Экс-прокурора Шиловского района Рязанской области приговорили к условному сроку за коррупционное преступление, сообщила региональная прокуратура, не раскрывая имени фигуранта.

Согласно материалам суда, занимавший пост прокурора чиновник принял взятку в виде имущества и денежных средств, чтобы оказать содействие взяткодателю, проявив служебное бездействие.

Как уточняет издание «ВидСбоку», речь идет о Романе Колдаеве, которому вменялось получение 50 мешков картофеля и средств на монтаж домофона в здании прокуратуры в качестве платы за «услуги».