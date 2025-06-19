В Рязанской области осудили экс-прокурора за взятку в размере 50 мешков картошки
Экс-прокурор Роман Колдаев. Обложка © Прокуратура Шиловского района
Экс-прокурора Шиловского района Рязанской области приговорили к условному сроку за коррупционное преступление, сообщила региональная прокуратура, не раскрывая имени фигуранта.
Согласно материалам суда, занимавший пост прокурора чиновник принял взятку в виде имущества и денежных средств, чтобы оказать содействие взяткодателю, проявив служебное бездействие.
Как уточняет издание «ВидСбоку», речь идет о Романе Колдаеве, которому вменялось получение 50 мешков картофеля и средств на монтаж домофона в здании прокуратуры в качестве платы за «услуги».
Суд вынес вердикт: 4 года лишения свободы условно и штраф в размере 620 тысяч рублей. Решение суда пока не вступило в силу и может быть оспорено в апелляционном порядке.
На гораздо большей взятке погорел мэр Красноярска. Напомним, Владислав Логинов был задержан по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Уголовное дело против него возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ. По данным следствия, с 2018 по 2024 годы, занимая должности первого заместителя и мэра Красноярска, Логинов получил от гендиректора одной из фирм взятку в размере свыше 180 миллионов рублей, а также взял с бизнесмена обязательство построить ему шикарную баню на участке. Взамен чиновник пообещал помощь в получении госзаказа на ремонт дорог. Дело рассматривает Басманный суд Москвы.