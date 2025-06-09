Мэра Красноярска доставят в Москву для суда из-за взятки в ₽180 млн
Задержанный мэр Красногорска Логинов будет этапирован в Москву
Владислав Логинов. Обложка © Telegram / Владислав Логинов
Мэр Красноярска Владислав Логинов, задержанный по подозрению в коррупции, будет этапирован в Москву. Эту информацию подтвердили источники в правоохранительных органах.
Решение о мере пресечения для градоначальника примут именно в столице, куда его доставляют из Красноярска, сообщает ТАCC.
Напомним, что мэр Красноярска Владислав Логинов недавно был задержан полицией. По предварительным данным, градоначальник замешан в коррупционной схеме, связанной с «Асфальтобетонным заводом». На него дали показания его советник и бывший замглавы города.