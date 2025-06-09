Мэра Красноярска доставят в Москву для суда из-за взятки в ₽180 млн

Мэр Красноярска Владислав Логинов, задержанный по подозрению в коррупции, будет этапирован в Москву. Эту информацию подтвердили источники в правоохранительных органах.

Решение о мере пресечения для градоначальника примут именно в столице, куда его доставляют из Красноярска, сообщает ТАCC.