Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июня, 11:04

Мэра Красноярска доставят в Москву для суда из-за взятки в ₽180 млн

Задержанный мэр Красногорска Логинов будет этапирован в Москву

Владислав Логинов. Обложка © Telegram / Владислав Логинов

Владислав Логинов. Обложка © Telegram / Владислав Логинов

Мэр Красноярска Владислав Логинов, задержанный по подозрению в коррупции, будет этапирован в Москву. Эту информацию подтвердили источники в правоохранительных органах.

Решение о мере пресечения для градоначальника примут именно в столице, куда его доставляют из Красноярска, сообщает ТАCC.

Баня и ₽180 млн: Стало известно, за что мэра Красноярска этапируют в Москву прямо из кабинета
Баня и ₽180 млн: Стало известно, за что мэра Красноярска этапируют в Москву прямо из кабинета

Напомним, что мэр Красноярска Владислав Логинов недавно был задержан полицией. По предварительным данным, градоначальник замешан в коррупционной схеме, связанной с «Асфальтобетонным заводом». На него дали показания его советник и бывший замглавы города.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Коррупция
  • Криминал
  • Красноярский край
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar