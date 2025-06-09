Баня и ₽180 млн: Стало известно, за что мэра Красноярска этапируют в Москву прямо из кабинета

Следствие официально выдвинуло задержанному мэру Красноярска Владиславу Логинову, которого этапируют в Москву, обвинение в получении взятки в размере более 180 миллионов рублей. Чиновнику вменяется ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере», рассказали в СК РФ.

«В 2018-2024 гг. Логинов, последовательно замещая должности первого заместителя и Главы города Красноярска, получил от гендиректора коммерческой организации взятку в размере свыше 180 млн рублей в виде денег и оплаты строительства бани на принадлежащем Логинову земельном участке», — сказано в тексте.

За взятку Логинов должен был помочь компании победить в конкурсах Красноярска «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» и получить госзаказ на выполнение ремонта городских дорог. Правоохранители уже провели обыски по месту жительства и работы мэра. Изъяты документы, связанные с заключением госконтрактов. В ближайшее время Логинову изберут меру пресечения.