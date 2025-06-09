Баня и ₽180 млн: Стало известно, за что мэра Красноярска этапируют в Москву прямо из кабинета
СК: Мэр Красноярска Логинов обвиняется в получении взятки в ₽180 млн за госзаказ
Владислав Логинов. Обложка © Telegram / krsk_loginov
Следствие официально выдвинуло задержанному мэру Красноярска Владиславу Логинову, которого этапируют в Москву, обвинение в получении взятки в размере более 180 миллионов рублей. Чиновнику вменяется ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере», рассказали в СК РФ.
«В 2018-2024 гг. Логинов, последовательно замещая должности первого заместителя и Главы города Красноярска, получил от гендиректора коммерческой организации взятку в размере свыше 180 млн рублей в виде денег и оплаты строительства бани на принадлежащем Логинову земельном участке», — сказано в тексте.
За взятку Логинов должен был помочь компании победить в конкурсах Красноярска «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» и получить госзаказ на выполнение ремонта городских дорог. Правоохранители уже провели обыски по месту жительства и работы мэра. Изъяты документы, связанные с заключением госконтрактов. В ближайшее время Логинову изберут меру пресечения.
Напомним, мэра Красноярска Владислава Логинова задержали правоохранительные органы. В его рабочем кабинете прошли обыски, после чего градоначальника повезли в суд. 57-летний чиновник занимал пост мэра с сентября 2022 года.